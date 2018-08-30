رئيس مجلس الشوري الاسلامي يزور روسيا الاسبوع القادم

موسكو/ 30 آب/ اغسطس- اعلنت وسائل الاعلام الروسية عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الشوري الاسلامي الي روسيا الاسبوع القادم.

وقالت بعض المواقع الخبرية الروسية اليوم الخميس ان علي لاريجاني سيتوجه الي فولغوغراد للمشاركة في الاجتماع البرلماني المشترك بين ايران وروسيا المقرر يوم الجمعة القادم (7 ايلول) .
وقد اتفق البلدان علي عقد اجتماع اللجنة العليا البرلمانية المشتركة العام الماضي حيث تم تعيين اعضاء اللجنة قبل شهرين .
وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري الاسلامي قد اعلن في وقت سابق ان برلماني البلدين اتفقا علي تشكيل لجان للتعاون الاقتصادي .
وكان رئيس الدوما الروسي قد اكد ان التعاون الاقتصادي بين برلماني البلدين يحظي باهمية بالغة.
انتهي**س.ر



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رئيس مجلس الشوري الاسلامي يزور روسيا الاسبوع القادم

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