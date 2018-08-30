ظريف يقول ان تطوير التجارة يمثل المحور الرئيسي لزيارته لباكستان

اسلام اباد/30 اب/اغسطس/ارنا – قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم الخميس ان المحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين لتطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية يعد من المحاور الرئيسية لزيارته التي بداها اليوم الي اسلام اباد.

وابلغ ظريف مراسل ارنا بعد وصوله الي اسلام اباد ان العلاقات بين ايران وباكستان وثيقة ومتينة للغاية وهي تاريخية وهناك وجه اشتراك كثيرة بين شعبي البلدين.

واضاف انه كان من الضروري ان يعقد لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين مع تشكيل الحكومة الجديدة هناك، وقد تمت هذه الزيارة في اول فرصة.
واكد ظريف انه سيتم خلال الزيارة مناقشة سبل المزيد من تمتين العلاقات الثنائية وبحث القضايا الاقليمية و الدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي والمصرفي بين ايران وباكستان قال ظريف انه تم خلال الزيارات المتبادلة السابقة بين مسؤولي البلدين مناقشة تعزيز العلاقات المصرفية معربا عن امله بالتوصل الي نتائج جيدة خلال هذه الزيارة.
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ظريف يقول ان تطوير التجارة يمثل المحور الرئيسي لزيارته لباكستان

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