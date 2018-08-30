وزارة الامن: ضبط حمولة من المقتنيات الاثرية في خوزستان

وافادت انه تم في ظل اربعة اشهر من المراقبة والرصد الاستخباراتي كشف وضبط هذه المجموعة النفيسة النادرة التي تضم 81 قطعة من المقتنيات الاثرية بما فيها النقود المعدنية التاريخية ورمح وراية وشمعدان وسوار للمعصم وسوار لليد وخواتم ذهبية وفضية وحديدية ومعاطر زجاجية وخنجر وهراوة واواني ووسائل حربية.

وحسب خبراء التراث الثقافي فان قدم هذه المقتنيات الاثرية يعود الي العصور الساسانية واليمائية والاسلامية والاخمينية والالفية الاولي لما قبل الميلاد والقاجارية، وتمثل كنزا لا يقدر بثمن من الناحية الثقافية والمعنوية والتاريخية.

وكان من المقرر ان يقوم المهربون بنقل هذه الشحنة الي احدي الدول الاوروبية، لكنه تم بفضل يقظة ووعي قوات الامن تحديدهم والقبض علي عدة افراد في هذه القضية.

انتهي ** 1718

