وزارة الامن: ضبط حمولة من المقتنيات الاثرية في خوزستان

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا – اعلنت الدائرة العامة للامن بمحافظة خوزستان (جنوب غرب) انه تم كشف وضبط 908 قطعة من المقتنيات الاثرية النادرة علي يد قوات الامن في هذه المحاظفة.

وافادت انه تم في ظل اربعة اشهر من المراقبة والرصد الاستخباراتي كشف وضبط هذه المجموعة النفيسة النادرة التي تضم 81 قطعة من المقتنيات الاثرية بما فيها النقود المعدنية التاريخية ورمح وراية وشمعدان وسوار للمعصم وسوار لليد وخواتم ذهبية وفضية وحديدية ومعاطر زجاجية وخنجر وهراوة واواني ووسائل حربية.
وحسب خبراء التراث الثقافي فان قدم هذه المقتنيات الاثرية يعود الي العصور الساسانية واليمائية والاسلامية والاخمينية والالفية الاولي لما قبل الميلاد والقاجارية، وتمثل كنزا لا يقدر بثمن من الناحية الثقافية والمعنوية والتاريخية.
وكان من المقرر ان يقوم المهربون بنقل هذه الشحنة الي احدي الدول الاوروبية، لكنه تم بفضل يقظة ووعي قوات الامن تحديدهم والقبض علي عدة افراد في هذه القضية.
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وزارة الامن: ضبط حمولة من المقتنيات الاثرية في خوزستان

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