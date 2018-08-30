الإنتصار في الحرب الاقتصادية المعاديه يتطلب تكاتفا

وأكّد وزير الأمن في زيارة له لمدينة «لامَرد» جنوب البلاد في محافظة فارس علي أنّ الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يمكن تخطيها شريطة التكاتف والتآزر الجماعي والعمل الحكومي الداعم لرجال الاعمال وحمايه اليد العاملة والمصادر المالية والكفاءات الصناعية والاقتصادية.

واكد وزير الأمن إن اي عائق لا يمكن له ان يقف حجر عثره أمام الحركة الشعبية والإرادة الشعبية المفعمة بالايمان بقيادة سماحة قائد الثورة الاسلامية فضلاً عن أهمية تبنّي خطط سليمة حكومية.

وقال علوي: إنّ مؤامرة العدو قائمة علي بث اليأس في نفوس الشعب وخلق تشاؤم لديهم حيال مستقبلهم وايجاد خلافات بين فئات الشعب .

ورأي وزير الأمن بأنّ البعض لايرغبون بمشاهدة عزة وكرامة البلد والشعب الايراني سياسياً واقتصادياً وهذا ما جعلهم يستاؤون من كل خطوة تخدم البلد وتساعد علي تنمية اقتصاده وهذا بالتحديد ما يُشعرهم بالقلق.

انتهي** ع ج** 1718

