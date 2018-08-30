ظريف يصل الي اسلام آباد

وكان في إستقبال ظريف السفير الايراني لدي باكستان «مهدي هنردوست» وعدد من موظفي السفارة الايرانية ومسؤول من الخارجية الباكستانية.

وتاتي هذه الزيارة في مستهل تشكيل حكومة عمران خان الجديدة وهي اولي زيارة لدبلوماسي ايراني رفيع المستوي الي باكستان بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها.

ويرأي المراقبون ان هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وسيتمخض عنها إتحاد ثنائي لمواجهة التحديات علي الصعيدين الاقليمي والدولي.

وسيقوم ظريف خلال زيارته بإجراء مباحثات مع أعضاء الحكومة الجديدة بهدف تنمية التعاون بين الجانبين وسيلتقي رئيس الوزراء عمران خان.

وستتضمن الزيارة لقاءات بين ظريف و رئيسَي مجلسي النواب والشيوخ وقائد الجيش ووزير الاقتصاد وهي الزيارة السابعة التي يقوم بها محمد جواد ظريف لباكستان منذ توليه منصب وزير الخارجية في ايران تم آخرها في مارس 2018.

انتهي** ع ج** 1718

