العلاقات بين ايران وباكستان ستتطور في حكومة عمران خان

وقال عبد الباسط لمراسل ارنا هنا ان الزيارة التي بداها اليوم وزير الخارجية الايراني الي اسلام اباد يمكن ان تشكل خطوة مهمة وايجابية في اطار تمتين العلاقات الثنائية.

واكد ان الحكومة الباكستانية الجديدة جاهزة لتوسيع العلاقات الودية والاخوية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح انه يبدو ان قضايا مثل امن الحدود المشتركة والتطورات الافغانية وسبل توسيع التعاون المشترك بين مينائي غوادر الباكستاني وجابهار الايراني ستناقش خلال زيارة ظريف الي باكستان.

واكد ان زيارة ظريف تكتسي اهمية كبيرة في ضوء الهوة والركود الحاصل في العلاقات بين باكستان وامريكا.

واضاف ان البلدين الجارين ايران وباكستان يجب ان يطورا علاقاتهما الاقتصادية والتجارية.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد بدا زيارته الي اسلام اباد اليوم الخميس وتستمر يومين.

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