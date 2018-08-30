ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

وابلغ العميد مراديان، مراسل ارنا هنا، ان استعداد البلدين للتوقيع علي مذكرة التفاهم هذه تم تاكيده خلال اللقاء مع قاسم الاعرجي وزير الداخلية العراقي.

واضاف ان مذكرة التفاهم هذه تتضمن التنسيق بشان القضايا المتلعقة بزيارة الاربعين ودخول وخروج الزوار الايرانيين الي العراق. موضحا ان وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ونظيره العراقي قاسم الاعرجي سيوقعانها.

واوضح انه تمت خلال اللقاء مناقشة بدء عمل اللجنة المشتركة للتنسيق بشان الاربعين الحسيني في مجال امن الزوار وتسهيل دخولهم الي العراق.

ويزور نحو اربعة ملايين ايراني العراق سنويا فيما يزور نحول مليوني زائر وسائح عراقي ايران. ونصف الزوار الايرانيين يسافرون الي العراق للمشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين (ع).

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