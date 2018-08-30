ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

بغداد/30 اب/اغسطس/ارنا – اعلن الملحق العسكري الايراني في بغداد العميد مصطفي مراديان ان وزيري داخلية ايران والعراق سيوقعان مذكرة التفاهم بشان مراسم الاربعين الحسيني وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

وابلغ العميد مراديان، مراسل ارنا هنا، ان استعداد البلدين للتوقيع علي مذكرة التفاهم هذه تم تاكيده خلال اللقاء مع قاسم الاعرجي وزير الداخلية العراقي.
واضاف ان مذكرة التفاهم هذه تتضمن التنسيق بشان القضايا المتلعقة بزيارة الاربعين ودخول وخروج الزوار الايرانيين الي العراق. موضحا ان وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي ونظيره العراقي قاسم الاعرجي سيوقعانها.
واوضح انه تمت خلال اللقاء مناقشة بدء عمل اللجنة المشتركة للتنسيق بشان الاربعين الحسيني في مجال امن الزوار وتسهيل دخولهم الي العراق.
ويزور نحو اربعة ملايين ايراني العراق سنويا فيما يزور نحول مليوني زائر وسائح عراقي ايران. ونصف الزوار الايرانيين يسافرون الي العراق للمشاركة في مراسم اربعين الامام الحسين (ع).
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

الاربعين

مذكره تفاهم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

معظم المشاهدات

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور:

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

قائد الثورة:

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

أحدث الأخبار

العلاقات بين ايران وباكستان ستتطور في حكومة عمران خان

محلل سياسي باكستاني:

العلاقات بين ايران وباكستان ستتطور في حكومة عمران خان

اخر جلسة للمحكمة الدولية التي تبت في الدعوي الايرانية ضد امريكا عقدت اليوم

اخر جلسة للمحكمة الدولية التي تبت في الدعوي الايرانية ضد امريكا عقدت اليوم

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

موضوعات مرتبط