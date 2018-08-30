موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا – اعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني بعد لقائها الرئيس النمساوي ان الاتحاد ورغم العقوبات الامريكية يعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي.

وقد اصدرت موغيريني بعد لقائها الرئيس النمساوي الكسندر فن دربلن، بيانا حول اللقاء قالت فيه انها بحثت مع رئيس النمسا سبل تعاون النمسا مع الاتحاد الاوروبي لحفظ الاتفاق النووي.


وجاء في البيان الذي نشر علي موقع 'العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي' انه 'اتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر بشان التعاون لحفظ الاتفاق النووي الذي تحقق هنا في فيينا بعد محادثات طويلة، لذلك يجب الحفاظ علي روح محادثات فيينا من اجل امننا'.
وتابعت ان هذا الاتفاق يعمل، ان الحفاظ علي هذا الاتفاق وبرغم عودة العقوبات الامريكية امر ينطوي علي تحد، لكننا نتعاون معا بما في ذلك مع النمسا ومع جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي ومع جميع شركائنا في العالم، لنتاكد من ان الاتفاق النووي سيستمر.
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موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

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