رئيس البرلمان الياباني يدعو لتوسيع العلاقات بين طهران وطوكيو

بكين/30 اب/اغسطس/ارنا – دعا رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري اوشيما في معرض اشارته الي العلاقات التاريخية بين ايران واليابان، الي تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لاسيما البرلمانية.

وقال اوشيما خلال لقائه الخميس السفير الايراني لدي طوكيو مرتضي رحماني موحد ان برلماني البلدين يضطلعان بدور مهم في تعزيز وتمتين علاقات التعاون الثنائي 'واننا حريصون علي التعاون مع ايران'.
واضاف انه نظرا الي ان العام المقبل يصادف الذكري السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان، فاننا نامل باتخاذ خطوات مهمة في هذا المجال معلنا جهوزية البرلمان الياباني لاجراء اي تعاون مع ايران.
واشار اوشيما الي اهمية الاتفاق النووي في حفظ نظام الحد من الانتشار وتدعيم السلام والاستقرار علي الصعيد الدولي ومنطقة الشرق الاوسط مؤكدا ان اليابان تدعم الاتفاق النووي.
اما السفير الايراني فقد تطرق في اللقاء الي العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين مشددا علي اهمية دور برلماني البلدين في تطوير التعاون الثنائي.
وابلغ السفير رحماني موحد، تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني الي رئيس البرلماني الياباني ووجه اليه دعوة لزيارة ايران.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

اليابان

البرلمان

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس البرلمان الياباني يدعو لتوسيع العلاقات بين طهران وطوكيو

معظم المشاهدات

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور:

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

قائد الثورة:

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

أحدث الأخبار

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ايران والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم بشان مراسم الاربعين

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

تاهل لاعبي الجودو الايرانيين للنهائي

اسياد 2018

تاهل لاعبي الجودو الايرانيين للنهائي

موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط