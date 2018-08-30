رئيس البرلمان الياباني يدعو لتوسيع العلاقات بين طهران وطوكيو

وقال اوشيما خلال لقائه الخميس السفير الايراني لدي طوكيو مرتضي رحماني موحد ان برلماني البلدين يضطلعان بدور مهم في تعزيز وتمتين علاقات التعاون الثنائي 'واننا حريصون علي التعاون مع ايران'.

واضاف انه نظرا الي ان العام المقبل يصادف الذكري السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران واليابان، فاننا نامل باتخاذ خطوات مهمة في هذا المجال معلنا جهوزية البرلمان الياباني لاجراء اي تعاون مع ايران.

واشار اوشيما الي اهمية الاتفاق النووي في حفظ نظام الحد من الانتشار وتدعيم السلام والاستقرار علي الصعيد الدولي ومنطقة الشرق الاوسط مؤكدا ان اليابان تدعم الاتفاق النووي.

اما السفير الايراني فقد تطرق في اللقاء الي العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين مشددا علي اهمية دور برلماني البلدين في تطوير التعاون الثنائي.

وابلغ السفير رحماني موحد، تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني الي رئيس البرلماني الياباني ووجه اليه دعوة لزيارة ايران.

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