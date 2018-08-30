ظريف يرد علي تهديدات نتنياهو

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا – رد وزير الخارجية محمد جواد ظريف علي تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني وقال 'ان ايران هي بلد بلا اسلحة نووية، تتعرض للتهديد الذري من جانب طالب حرب يحضر مصنعا للاسلحة النووية، انه لامر عار ومخز'.
كتب ذلك ظريف في حسابه علي موقع 'تويتر' ردا علي مزاعم بنيامين نتنياهو الذي تفوه بها خلال زيارته يوم امس لمفاعل 'ديمونا' الذري وهدد فيها ايران. انتهي ** 1718
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