ظريف يرد علي تهديدات نتنياهو

كتب ذلك ظريف في حسابه علي موقع 'تويتر' ردا علي مزاعم بنيامين نتنياهو الذي تفوه بها خلال زيارته يوم امس لمفاعل 'ديمونا' الذري وهدد فيها ايران.

انتهي ** 1718

