قائد الثورة يوافق علي عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين

وقد وافق قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي علي عفو أو تخفيف واستبدال عقوبة 615 من المدانين في المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة وموسسة التعزيرات الحكومية.

انتهي ** 1718

