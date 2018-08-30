قائد الثورة يوافق علي عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا – بمناسبة عيدي الاضحي وغدير خم الاغرين، وافق قائد الثورة الاسلامية علي اقتراح بعفو او تخفيف واستبدال عقوبة عدد من المدانين في المحاكم القضائية والتعزيرات الحكومية.
وقد وافق قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي علي عفو أو تخفيف واستبدال عقوبة 615 من المدانين في المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة وموسسة التعزيرات الحكومية. انتهي ** 1718
سياسي
قائد الثوره
عيد الاضحي وعيد الغدير
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