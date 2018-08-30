بمناسبة عيدي الاضحي والغدير الاغرين؛

قائد الثورة يوافق علي عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين

طهران/30 اب/اغسطس/ارنا – بمناسبة عيدي الاضحي وغدير خم الاغرين، وافق قائد الثورة الاسلامية علي اقتراح بعفو او تخفيف واستبدال عقوبة عدد من المدانين في المحاكم القضائية والتعزيرات الحكومية.

وقد وافق قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي علي عفو أو تخفيف واستبدال عقوبة 615 من المدانين في المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة وموسسة التعزيرات الحكومية.
انتهي ** 1718



برچسب ها

سياسي

قائد الثوره

عيد الاضحي وعيد الغدير

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد الثورة يوافق علي عفو او تخفيف عقوبة عدد من المدانين

معظم المشاهدات

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور:

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

قائد الثورة:

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

أحدث الأخبار

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

ظريف يغادر طهران الي اسلام اباد

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

وزير الخارجية يحضر الي البرلمان الاسبوع المقبل

تاهل لاعبي الجودو الايرانيين للنهائي

اسياد 2018

تاهل لاعبي الجودو الايرانيين للنهائي

موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

موغيريني: نعمل مع جميع الشركاء للحفاظ علي الاتفاق النووي

رئيس البرلمان الياباني يدعو لتوسيع العلاقات بين طهران وطوكيو

رئيس البرلمان الياباني يدعو لتوسيع العلاقات بين طهران وطوكيو

موضوعات مرتبط