مساعد الرئیس الایرانی: تخصیص ملیار دولار لتوفیر فرص العمل فی البلاد

وقال نوبخت خلال اجتماع مجلس التخطیط والتنمیة بمحافظة جیلان شمال ایران، الذی عقد مساء الاربعاء بمدینة رشت مركز المحافظة، انه وباقتراح من الحكومة وتایید المجلس الاعلي للتنسیق الاقتصادی بین السلطات الثلاث وبالتالی موافقة قائد الثورة الاسلامیة فقد تم تخصیص اعتماد قدره ملیار دولار من صندوق التنمیة الوطنیة لتوفیر فرص العمل فی البلاد.

واضاف، ان هذا المبلغ موجود فی منظمة التخطیط والمیزانیة ویتوجب علي المحافظین والمدراء العامین الاستفادة من هذه الفرصة لتوفیر فرص العمل.

وفی جانب اخر من حدیثه اوضح بانه لیس هنالك ای عائق لتوفیر الاعتمادات اللازمة لانشاء سكك الحدید 'رشت –آستارا' (شمال غرب) ومن المقرر ان تشارك جمهوریة آذربیجان بـ 500 ملیون دولار فی هذا المشروع.

انتهي ** 2342

