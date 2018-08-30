ايران تحافظ علي المركز الخامس بدورة الالعاب الآسيوية

وحصلت ايران يوم امس الاربعاء وهو اليوم الحادي عشر للدورة علي ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة.

وتقلد الياس علي اكبري الميدالية الذهبية في مسابقة الكوراش وزن تحت 91 كغم ونال اميد تيزتك الميدالية البرونزية في الكوراش وزن تحت 81 كغم.

كما تقلد الذهبية احسان حدادي في مسابقة رمي القرص، للمرة الرابعة علي التوالي في دورات الالعاب الآسيوية.

وبذلك تكون ايران قد حافظت علي المركز الخامس في جدول الميداليات في ختام منافسات اليوم الحادي عشر بمجموع 52 ميدالية (19 ذهبية، 16 فضية ، 17 برونزية).

وتتصدر الصين جدول الميداليات بـ (218) ومن ثم اليابان (161) وبعدها كوريا الجنوبية (129) واندونيسيا (88).

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا بشكل رسمي يوم السبت 18 اغسطس / آب وتستمر لغاية 2 سبتمبر/ ايلول.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية يتنافسون في 42 مسابقة رياضية.

انتهي ** 2342

