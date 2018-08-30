إسقاط طائرة استطلاعية متطورة تابعة للعدوان السعودي في جيزان

وأفاد مصدر عسكري 'المسيرة نت' عن إسقاط طائرة استطلاعية متطورة من نوع CH-4 صينية الصنع تابعة لقوي العدوان بسلاح مناسب في منفذ الطوال الحدودي بجيزان.

ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلي 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصي لوزنها عند الإقلاع إلي 1350 كيلوغراما، ومدي طيرانها الأقصي 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف علي ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر. كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتعتبر الطائرة بدون طيار من طراز CH-4 الأقوي من حيث قدرتها علي الحمل وكفاءتها الطيرانية وإن كفاءتها الشاملة أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار. وتتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات، ومن تنفيذ عمليات عسكرية والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلي الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة علي الأرض.

هذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات علي أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية أسقطت أربع طائرات استطلاع خلال الشهر الحالي في عدة جبهات.

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