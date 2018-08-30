مساعد وزير الصناعة: لا بد من البحث عن اسواق جديدة للسجاد اليدوي

طهران / 30 اب / اغسطس /ارنا-
اكد مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية مجتبي خسرو تاج ضرورة التسويق للسجاد اليدوي في مناطق جديدة، وقال اننا سوف لن نسمح بحدوث توقف في انتاج وتصدير السجاد اليدوي.

وفي تصريح ادلي به الاربعاء علي هامش المعرض الدولي الـ 27 للسجاد اليدوي في طهران قال خسرو تاج، انه ينبغي اليوم اكثر من اي وقت مضي الاهتمام بموضوع التسويق والدعاية للسجاد اليدوي نظرا لتوقف الصادرات في هذا المجال الي اميركا والبالغة 100 مليون دولار (بسبب الحظر الاميركي)، وينبغي البحث عن اسواق بديلة.
واوضح باننا نقوم حاليا باعداد مشروع عبر نواب مجلس الشوري الاسلامي لتخصيص الرسوم الحاصلة من صادرات السجاد وما يعادله من الموازنة العامة من قبل الحكومة، للدعاية للسجاد اليدوي الايراني في الاسواق العالمية.
وقال خسرو تاج، اننا نتوقع ارتفاع اسعار السجاد اليدوي خلال الاعوام القادمة وهو ما يصب في مصلحة الحائكين والمنتجين والمصدرين علي السواء.
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اقتصاد

خسرو تاج

السجاد اليدوي

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مساعد وزير الصناعة: لا بد من البحث عن اسواق جديدة للسجاد اليدوي

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