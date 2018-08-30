نوبخت: الحكومة اعدت 5 حزم لدعم معيشة المواطنين

وفي تصريح ادلي به للصحفيين مساء الاربعاء في مدينة رشت في ختام اجتماع مجلس التخطيط والتنمية لمحافظة جيلان شمال ايران، قال نوبخت، انه نظرا لتذبذبات سوق العملة الصعبة وحدوث مشاكل للمواطنين وفي ضوء تاكيدات رئيس الجمهورية، فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار 5 حزم تعويضية لدعم معيشة المواطنين.

واضاف، ان الحزمة الاولي تتضمن تزويد جميع المواطنين بما لا يقل عن 25 سلعة اساسية ويومية مستخدمة في سلة حياتهم اليومية حسب سعر العملة الصعبة 4200 تومان (للدولار الواحد).

وتابع مساعد رئيس الجمهورية، ان هنالك حزمة اخري ستخصص للشرائح الضعيفة في المجتمع فضلا عن الحزمة انفة الذكر.

وفي جانب اخر من تصريحه اوضح نوبخت بان الحكومة تنفذ الان 5 خطط قامت باعدادها لمواجهة الحظر واضاف، ان قسما منها متعلق بادارة سوق العملة الصعبة حيث يقوم البنك المركزي بمتابعته وقسم اخر متعلق بتوجيه السيولة النقدية نحو الانتاج.

واضاف، ان قسما اخر يتعلق بالتوازن بين الموارد والنفقات وسيحظي الانتاج والعمل بالدعم في ضوء التوقعات حول احتمال حدوث صعوبات في مجال العوائد النفطية.

انتهي ** 2342

