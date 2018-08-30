واورد موقع 'المسيرة نت' نقلا عبد السلام قوله في تغريدة له علي حسابه في تويتر: ' ما تضمنه التقرير الأممي ليس إلا جزءا يسيرا من فظائع تحالف العدوان القائم أساسا علي ارتكاب الجريمة كمنهجية متأصلة في سلوكه العدواني باعتباره تحالف غزو واحتلال مستعد في سبيل فرض هيمنته المتوحشة لأن يحرق الأخضر واليابس'.



وأضاف 'علي ضوء ما رصده التقرير الأممي من فظائع تحالف العدوان بحق الشعب اليمني نقول للأمم المتحدة تحققي أكثر، والتزمي المصداقية والمعلومة الموثقة وكفي مداهنة، وتحرري من ابتزاز رباعي العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات'.



واشار عبدالسلام إلي أن تقرير الخبراء لفت إلي أنه ما من ميزة عسكرية قد تبرر المعاناة الفائقة والمستمرة لحصار ملايين الأشخاص.



انتهي ** 2342

