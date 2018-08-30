مندوب ایران بالامم المتحدة: العالم بحاجة الي سیادة القانون

وفی كلمة له القاها الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن حول الوساطة وحل وتسویة الخلافات قال خوشرو، ان الوساطة یجب دراستها من زاویة اوسع مثل تعزیز سیادة القانون علي الصعید الدولی.

واضاف، ان للدول الاعضاء فی المنظمة تعهدین اساسیین فی سیاق تعزیز سیادة القانون؛ حل وتسویة خلافاتها بالطرق السلمیة من خلال الامتناع عن التهدید او استخدام القوة.

واكد مندوب ایران الدائم بمنظمة الامم المتحدة انه وخلافا لبعض النجاحات، مازال الامر یحتم اتخاذ اجراءات جادة لتعزیز سیادة القانون فی العالم.

واشار خوشرو الي العدوان الذی شنته امیركا، بصفتها عضوا دائما فی مجلس الامن الدولی، علي العراق بدایة القرن الحالی دون الاخذ بنظر الاعتبار دور مجلس الامن وقال، ان هذا الاجراء كان انتهاكا صریحا لمیثاق الامم المتحدة.

واضاف، ان امیركا لا تنتهك هی نفسها قرار مجلس الامن الدولی فقط بل تحث الاخرین صراحة ایضا علي التمرد علي احد قرارات هذه المؤسسة ای القرار 2231 وتقول بانه لو امتنعوا عن اتخاذ هذا الاجراء فانهم سیواجَهون بعقوبات.

وتابع مندوب ایران بالامم المتحدة، انه فی حال عدم الوقوف امام مثل هذه الاجراءات، سیتم المساس اكثر فاكثر بمصداقیة هذه المنظمة ومجلس الامن، ومع إضعاف سیادة القانون سیتجه العالم نحو الفوضي.

وصرح خوشر قائلا، للاسف ان مجلس الامن استخدم مرارا وبصورة مفرطة صلاحیاته تحت الفصل السابع للمیثاق وان هذا الاجراء ادي الي انتهاك سیادة الدول وكذلك حقوق الانسان.

ودعا فی هذا السیاق الي 'تقیید لجوء مجلس الان الدولی الي الفصل السابع للمیثاق'.

واعتبر مندوب ایران بالامم المتحدة، الوساطة احد الاسالیب المهمة فی حل وتسویة الخلافات الدولیة بین الحكومات وقال، ان مدي تاثیر هذا الامر مرتبط الي حد كبیر بحیادیة وشفافیة عملیة الوساطة.

كما اكد خوشرو ضرورة استقلالیة وحیادیة وامانة الوسطاء، مشیدا بدور الامین العام الاسبق للامم المتحدة الفقید كوفی عنان فی مجال الوساطة.

انتهي ** 2342

