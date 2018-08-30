مندوب ایران بالامم المتحدة: العالم بحاجة الي سیادة القانون

نیویورك / 30 اب /اغسطس /ارنا-
انتقد سفیر ومندوب ایران الدائم فی منظمة الامم المتحدة غلام علی خوشرو، الحكومة الامیركیة لارغامها الدول الاخري علي تجاهل القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولی، معتبرا احد المبادئ الاساسیة للامم المتحدة هو ان العالم یجب ان یدار بالقانون ولیس بالقوة.

وفی كلمة له القاها الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن حول الوساطة وحل وتسویة الخلافات قال خوشرو، ان الوساطة یجب دراستها من زاویة اوسع مثل تعزیز سیادة القانون علي الصعید الدولی.
واضاف، ان للدول الاعضاء فی المنظمة تعهدین اساسیین فی سیاق تعزیز سیادة القانون؛ حل وتسویة خلافاتها بالطرق السلمیة من خلال الامتناع عن التهدید او استخدام القوة.
واكد مندوب ایران الدائم بمنظمة الامم المتحدة انه وخلافا لبعض النجاحات، مازال الامر یحتم اتخاذ اجراءات جادة لتعزیز سیادة القانون فی العالم.
واشار خوشرو الي العدوان الذی شنته امیركا، بصفتها عضوا دائما فی مجلس الامن الدولی، علي العراق بدایة القرن الحالی دون الاخذ بنظر الاعتبار دور مجلس الامن وقال، ان هذا الاجراء كان انتهاكا صریحا لمیثاق الامم المتحدة.
واضاف، ان امیركا لا تنتهك هی نفسها قرار مجلس الامن الدولی فقط بل تحث الاخرین صراحة ایضا علي التمرد علي احد قرارات هذه المؤسسة ای القرار 2231 وتقول بانه لو امتنعوا عن اتخاذ هذا الاجراء فانهم سیواجَهون بعقوبات.
وتابع مندوب ایران بالامم المتحدة، انه فی حال عدم الوقوف امام مثل هذه الاجراءات، سیتم المساس اكثر فاكثر بمصداقیة هذه المنظمة ومجلس الامن، ومع إضعاف سیادة القانون سیتجه العالم نحو الفوضي.
وصرح خوشر قائلا، للاسف ان مجلس الامن استخدم مرارا وبصورة مفرطة صلاحیاته تحت الفصل السابع للمیثاق وان هذا الاجراء ادي الي انتهاك سیادة الدول وكذلك حقوق الانسان.
ودعا فی هذا السیاق الي 'تقیید لجوء مجلس الان الدولی الي الفصل السابع للمیثاق'.
واعتبر مندوب ایران بالامم المتحدة، الوساطة احد الاسالیب المهمة فی حل وتسویة الخلافات الدولیة بین الحكومات وقال، ان مدي تاثیر هذا الامر مرتبط الي حد كبیر بحیادیة وشفافیة عملیة الوساطة.
كما اكد خوشرو ضرورة استقلالیة وحیادیة وامانة الوسطاء، مشیدا بدور الامین العام الاسبق للامم المتحدة الفقید كوفی عنان فی مجال الوساطة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

خوشرو

العالم

سیادة القانون

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

مندوب ایران بالامم المتحدة: العالم بحاجة الي سیادة القانون

معظم المشاهدات

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

المتحدث باسم مجلس صیانة الدستور:

البرلمان هو الذی یحدد الموقف بشان الاسئلة الموجهة لرئیس الجمهوریة

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

قائد الثورة:

مؤشرات الحكومة العلویة، معیار لقیاس اجراءات المسؤولین

أحدث الأخبار

نوبخت: الحكومة اعدت 5 حزم لدعم معيشة المواطنين

نوبخت: الحكومة اعدت 5 حزم لدعم معيشة المواطنين

‏ما تضمنه التقرير الأممي ليس إلا جزءا يسيرا من فظائع تحالف العدوان

الناطق الرسمي لأنصار الله:

‏ما تضمنه التقرير الأممي ليس إلا جزءا يسيرا من فظائع تحالف العدوان

إسقاط طائرة تجسسية لقوي العدوان في الساحل الغربي لليمن

إسقاط طائرة تجسسية لقوي العدوان في الساحل الغربي لليمن

إطلاق ثلاثة صواريخ علي تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في نجران

إطلاق ثلاثة صواريخ علي تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في نجران

مندوب ایران بالامم المتحدة: العالم بحاجة الي سیادة القانون

مندوب ایران بالامم المتحدة: العالم بحاجة الي سیادة القانون

موضوعات مرتبط