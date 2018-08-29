لاعب الكوراش الإيراني للوزن تحت 81 يتقلد الذهبية

وفي وزن تحت 81 كلغم رجال، تأهل الياس علي أكبري، الي الدور نصف- النهائي بعد تحقيقه ثلاث إنتصارات متتالية، وبعد ذلك تمكن من إلحاق الخسارة بمنافسة الأوزبكي 'شاه مرادوف' لكي يتأهل الي نهائيات المنافسات.

وخلال نهائيات هذه المنافسات، تمكن علي أكبري' من الفوز علي منافسة الطاجيكي والحصول علي ذهبية الكوراش لهذه الدورة من الألعاب الآسيوية.

علما بأن اللاعب الإيراني الآخر في الوزن ذاته 'أميد تيزتك'، حاز علي برونزية هذه المنافسات.

وحصل تيزتك علي الميدالية البرونزية خلال الدور نصف-النهائي لهذه المنافسات، بعد أن خسر أمام منافسة الطاجيكي 'خوجا زودا'.

وحصدت ايران لحد الآن 51 ميدالية ملونة (18 ذهبية ، 16 فضية ، 17 برونزية).

وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس وتستمر لغاية 2 سبتمبر.

وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.

إنتهي**أ م د**س.ر

