آسياد 2018؛

لاعب الكوراش الإيراني للوزن تحت 81 يتقلد الذهبية

جاكرتا/29 آب/أغسطس/إرنا- أحرز 'الياس علي أكبري'، عضو المنتخب الإيراني للكوراش للوزن تحت 81 كلغم، ذهبية الدورة الثامنة عشرة للألعاب الآسيوية 'آسياد 2018' المقامة في جاكرتا.

وفي وزن تحت 81 كلغم رجال، تأهل الياس علي أكبري، الي الدور نصف- النهائي بعد تحقيقه ثلاث إنتصارات متتالية، وبعد ذلك تمكن من إلحاق الخسارة بمنافسة الأوزبكي 'شاه مرادوف' لكي يتأهل الي نهائيات المنافسات.
وخلال نهائيات هذه المنافسات، تمكن علي أكبري' من الفوز علي منافسة الطاجيكي والحصول علي ذهبية الكوراش لهذه الدورة من الألعاب الآسيوية.
علما بأن اللاعب الإيراني الآخر في الوزن ذاته 'أميد تيزتك'، حاز علي برونزية هذه المنافسات.
وحصل تيزتك علي الميدالية البرونزية خلال الدور نصف-النهائي لهذه المنافسات، بعد أن خسر أمام منافسة الطاجيكي 'خوجا زودا'.
وحصدت ايران لحد الآن 51 ميدالية ملونة (18 ذهبية ، 16 فضية ، 17 برونزية).
وانطلقت منافسات دورة الالعاب الآسيوية الثامنة عشرة في اندونيسيا يوم السبت 18 اغسطس وتستمر لغاية 2 سبتمبر.
وتشارك ايران في آسياد 2018 ببعثة مكونة من 280 رياضيا و98 رياضية.
إنتهي**أ م د**س.ر



برچسب ها

ورزش

آسياد 2018

كوراش

جاكرتا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاعب الكوراش الإيراني للوزن تحت 81 يتقلد الذهبية

معظم المشاهدات

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

استمرار تواجد المستشارين الإيرانيين في سوريا

الملحق العسكري الإيراني في دمشق في مقابلة مع إرنا:

استمرار تواجد المستشارين الإيرانيين في سوريا

أحدث الأخبار

تصدير ماقيمته مليار دولار من البضائع من كرمانشاه

في الاشهر الخمسة الماضية

تصدير ماقيمته مليار دولار من البضائع من كرمانشاه

لاعب الكوراش الإيراني للوزن تحت 81 يتقلد الذهبية

آسياد 2018؛

لاعب الكوراش الإيراني للوزن تحت 81 يتقلد الذهبية

تعزيز التعاون الجمركي بين ايران وباكستان

تعزيز التعاون الجمركي بين ايران وباكستان

الجعفري يؤكد علي تعزيز العلاقات بين العراق وايران

خلال اللقاء مع السفير الايراني في بغداد؛

الجعفري يؤكد علي تعزيز العلاقات بين العراق وايران

حاتمي كيا: `بتوقيت الشام` يروي حكاية مظلومية الشعب السوري

حاتمي كيا: 'بتوقيت الشام' يروي حكاية مظلومية الشعب السوري

موضوعات مرتبط