الجعفري يؤكد علي تعزيز العلاقات بين العراق وايران

ودعا الجعفري خلال اللقاء اليوم الاربعاء مع السفير الايراني لدي العراق 'ايرج مسجدي'، الي تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران اكثر من ذي قبل.

وقال وزير الخارجية العراقي ان تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع العراق خلال فترة مكافحة الارهاب و'داعش' العصيبة، لن تذهب ادراج النسيان؛ مردفا ان ذلك اسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين اكثر فاكثر.

واعلن الجعفري استعداد العراق علي التعاون والتنسيق مع ايران في سياق اقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع) القادمة بمزيد من العظمة والشموخ.

و وجه وزير الخارجية العراقي دعوة الي نظيره الإيراني 'محمد جواد ظريف' لزيارة بغداد؛ معربا عن امله بان تفضي هذه الزيارة الي تعزيز العلاقات الثنائية اكثر من ذي قبل.

الي ذلك، نوّه السفير الايراني في بغداد، بالعلاقات المعمقة علي الاصعدة التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين الجارين؛ معربا عن تقديره لتعاون العراق حكومة وشعبا بهدف اقامة مراسم الاربعين الحسينية (ع) خلال العام الماضي بنجاح؛ داعيا الي تعزيز تعاون وتنسيق المسؤولين العراقيين في تقديم المزيد من التسهيلات للزائرين الايرانيين خلال هذه المراسم ومنها احتساب قيمة تأشيرة الدخول بالريال الايراني.

وتطرق مسجدي الي استمرار الحرائق في الجانب العراقي من منطقة 'هور العظيم' والمشاكل البيئية الناجمة عنها وآثارها علي اهالي محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)؛ داعيا الي المزيد من تعاون الجانب العراقي بهدف اخماد النيران.

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