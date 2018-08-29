حاتمي كيا: 'بتوقيت الشام' يروي حكاية مظلومية الشعب السوري

دمشق/ 29 آب/ اغسطس- قال المخرج ابراهيم حاتمي كيا ان فيلم 'بتوقيت الشام' يروي حكاية مظلومية الشعب السوري ولم يعرض بعد في دور السينما بدول المنطقة.

واضاف حاتمي كيا في مؤتمر صحفي عقد في دمشق ان الفيلم يكشف جانبا من حقائق الحرب في سوريا مؤكدا ان الفيلم يركز علي محور المقاومة ولم يعرض بعد في دور سينما دول المحور.
وقال ان الفيلم عرض في دور السينما في ايران وشاهده اكثر من مليون و800 شخص ويعد بحد ذاته نقطة تحول في السينما الايرانية.
بتوقيت الشام (بالفارسية: به وقت شام) هو فيلم درامي من إنتاج عام 2018 للمخرج الإيراني إبراهيم حاتمي كيا تدور أحداث الفيلم حول شحنة مساعدات إنسانية ترسلها إيران إلي دمشق عبر طائرة تتعرض للاحتجاز من قبل مجموعات إرهابية، متمثلة في تنظيم داعش.
و تم عرض الفيلم لأول مرة في الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الفجر السينمائي الدولي في إيران في فبراير 2018 وفاز بثلاث جوائز «عنقاء بلورية» لأفضل إخراج وكذلك جائزة أفضل موسيقي وأفضل تركيب للأصوات في المهرجان.
كما تمّ عرض الفيلم في سوق الأفلام لمهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير 2018.
يشار إلي أن الفيلم تمّ تصويره في مناطق من سوريا و«مدينة الدفاع المقدس» السينمائية بطهران وشيراز
انتهي**س.ر



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حاتمي كيا: 'بتوقيت الشام' يروي حكاية مظلومية الشعب السوري

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