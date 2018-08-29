ظريف: الضغوط الأميركية تؤدي الي تعزيز علاقات البلدان مع بعضها الآخر

أنقرة/29 آب/أغسطس/إرنا- أكد وزير الخارجية 'محمد جواد ظريف': قد يكون للضغوط الأميركية بعض التأثير علي بعض الدول علي المدي القصير لكنها في النهاية ستؤدي الي تعزيز علاقات البلدان مع بعضها الاخر'.

وأضاف ظريف مساء اليوم الأربعاء في تصريح للمراسلين لدي وصوله الي العاصمة التركية أنقرة، ان الأميركان أثبتوا بأنهم لا يعرفون أية حدود أو قيود لممارسة الضغوط من اجل الحصول علي بعض التنازلات وانهم لا يستثنون حتي حلفائهم من هذه الضغوط.
وفيما أشار الي أن الحكومة التركية لا سيما شخص الرئيس التركي، قد أبدت صمودا ملحوظا أمام الضغوط الأميركية، صرح ظريف: ان أصدقاءنا في تركيا وكذلك الكثير من حلفاء أميركا في أوروبا قد توصلوا الي هذه النتيجة وهي أن الولايات المتحدة لا تعد شريكا جديرا بالثقة.
وأضاف : الموضوع الذي لطالما كنا ومازلنا نتطلع نحن وجيراننا اليه لا سيما تركيا، هو تعزيز العلاقات الإقتصادية فيما بيننا دون الإكتراث لمطالب الآخرين والضغوط التي تمارس من قبلهم وهذا ما سيتم تحقيقه بالتأكيد.
ولفت وزير الخارجية الإيراني الي ان التشاور مستمر بيننا وبين تركيا بوصفها دولة جارة وشريكة إقتصادية جيدة ودولة نتربط معها بتعاون ثنائي وثلاثي ومتعدد الأطراف فيما يخص المواضيع الإقليمية.
ومن المقرر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة نظيره التركي 'مولود تشاووش أوغلو' والرئيس التركي 'رجب طيب أردوغان' ليناقش معهم القضايا الثنائية ويقدم دعوة رسمية لحضور إجتماع قمة إيران وتركيا وروسيا الثلاثي المقرر في طهران.
إنتهي**أ م د**س.ر



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محمد جواد ظريف

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أنقرة

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ظريف: الضغوط الأميركية تؤدي الي تعزيز علاقات البلدان مع بعضها الآخر

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