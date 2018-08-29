وزیر الصناعة : ایران ستخرج مرفوعة الراس من الحظر الامریكی الاحادی

سمنان / 29 اب / اغسطس / ارنا – اكد وزیر الصناعة والمناجم والتجارة 'محمد شریعتمداری' ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستخرج منتصرة ومرفوعة الرأس من الحظر الامریكی الاحادی.

وقال شریعتمداری الیوم الاربعاء خلال مراسم افتتاح دائرة الجمارك لدي المنطقة الاقتصادیة الخاصة بمدینة كرمسار (شرق)، قال ان الولایات المتحدة الامریكیة باتت معزولة فی مجال تنفیذ الحظر علي الشعب الایرانی؛ مردفا ان سائر القوي العالمیة تساند ایران فی هذا الخصوص.
ولفت وزیر الصناعة الي ان الاحصائیات تشیر بإن الجمهوریة الاسلامیة احرزت المركز الثامن عشر بین اقوي اقتصادات العالم.
واردف قائلا، ان الحظر ربما یخلف اضرارا علي الهیكلة الاقتصادیة فی ایران، لكن مسیرة الانتاج قادرة علي استعادة نشاطها من خلال الاعتداد بالطاقات الذاتیة فی البلاد.
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وزیر الصناعة : ایران ستخرج مرفوعة الراس من الحظر الامریكی الاحادی

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