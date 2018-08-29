رئيس الجمهورية : الحكومة كرست جهودها للنهوض بالمستوي الاقتصادي للبلاد

جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني اليوم الاربعاء خلال استقبال سماحة قائد الثورة الاسلامية لاعضاء مجلس الوزراء.

وقال روحاني في هذا اللقاء، ان الحكومة الايرانية حقّقت طوال الاعوام الخمسة الماضية انجازات جيدة بما فيها خفض نسبة التضخم وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة النائج الاجمالي المحلي.

واكد رئيس الجمهورية ان خدمات الحكومة المخصصة للقري، تضمّنت العديد من المجالات بما فيها ايصال الطاقة الكهربائية وامدادات الغاز والمواصلات علي صعيد القري التي تحتضن اكبر من 10 اسر.

وفي معرض الاشارة الي انجازات حكومته في المجالات الزراعية، نوّه روحاني بالاكتفاء الذاتي في انتاج القمح والسكر.

كما لفت الي انتاج 90 بالمئة من اجمالي الغاز الايراني في حقل بارس الجنوبي، وايضا زيادة حصة ايران من انتاج النفط لدي الحقول المشتركة؛ مؤكدا ان ذلك يشكل جانبا من انجازات الحكومة علي صعيد الطاقة.

كما نوه روحاني بالاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الغاز والديزل؛ مصرحا ان ايران ستبلغ الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج البنزين بحلول العام القادم.

واشار الي نجاحات الحكومة ايضا في مجال تحديث اسطول النقل وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة ضعفين؛ مؤكدا انه 'رغم المشاكل التي مررنا بها وتحديدا في مجال العملة الصعبة خلال الاشهر الاخيرة، لكننا كما نجحنا في الماضي من تجاوز مشاكل اصعب، فنحن قادرون علي اجتياز هذه المعضلات ايضا'.

ولفت رئيس الجمهورية الي 'انعدام الحلول السياسية في المرحلة الراهنة'؛ عازيا الاسباب بالقول الي ان 'الحكومة التي فرضت الحظر ضد ايران خلافا لكافة القوانين الدولية، لن تلتزم باي شيء'.

واردف قائلا، ان الاهداف الامريكية لا تقتصر علي الضغوط الاقتصادية فحسب، وانما هم بصدد العودة من جديد الي ايران وبسط سيطرتهم علي البلاد؛ مشددا علي ان الشعب الايراني المقاوم والصامد سيتمكن بفضل توجيهالت سماحة قائد الثورة الاسلامية من افشال هذه المآرب ولن يسمح بتحقيقها اطلاقا.

انتهي ** ح ع

