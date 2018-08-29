مليون وثلاثمئة الف تلميذ يبدأون العام الدراسي في فلسطين

وتوجه مليون وثلاثمئة الف فلسطيني الي مقاعد الدراسة في اكثر من ثلاثة الاف مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأطلق وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت الوزارة العام الدراسي من مدرسة أُعيد اعمارها بعد تدميرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2014 لارسال رسالة للمحتل والعالم أن الفلسطينيون ماضون في مسيرة العلم وسنفشل مخططات الاحتلال التي تسعي للنيل من التعليم هنا في غزة والضفة والقدس.

وأوضح وكيل الوزارة أنه ينتظم اليوم في مدارس القطاع الحكومية والوكالة والخاصة نحو 550 ألف طالب وطالبة ، منهم 268 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية، مبيناً أن في العام الجديد لدينا 15 مدرسة جديدة إضافية، منها 8 مدارس انشاءات جديدة، وتزويد 32 مدرسة بالطاقة الشمسية.

ولفت ثابت إلي أنه بالرغم من الانشاءات والمدارس الجديدة لا تزال 236 مدرسة حكومية تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وهذا يتطلب ضرورة إيجاد مباني مدرسية جديدة لنتخلص من نظام الفترتين والكثافة الصفية.

وتحدث وكيل الوزارة بشيء من التفصيل عن التحديات التي تواجه الوزارة ومنها نقص الموازنات التي تؤثر علي سير البرامج التعليمية مثل تدريب المعلمين، إضافة إلي عدم استطاعة الوزارة توظيف معلمين جدد، وهناك ظروف الحصار وعدم ادخال المواد التعليمية للمختبرات والتجهيزات المدرسية ، والظروف الاقتصادية الصعبة، والهم الكبير وهو رواتب الموظفين.



تلاميذ معتقلين

وحرم الاحتلال الصهيوني ما يقارب من (300) طفل بينهم (3) فتيات قاصرات، من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة .

وقال رأفت حمدونة مدير مركز الاسري للدراسات إن سلطات الاحتلال ترتكب بحقهم الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي ، واستغلال بنية الطفل الضعيفة ، والتركيز علي التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب ، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي واستخدام القوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم , والتفتيشات الاستفزازية .

وأشار إلي المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال بعيداً عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية ، والالحاق بها الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية .

ودعا د. حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلي لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية ، وسماع شهاداتهم ، ومحاسبة دولة الاحتلال علي جرئمها بحقهم ، وتأمين الحماية لهم .

انتهي**387**س.ر

