الدفاع الجوي وضع ستراتيجيات العدو امام التحديات

واحيي البيان الذكري السنوية لتاسيس مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي في ايران؛ مؤكدا ان هذا المقر يعدّ بمثابة الساعد القوي والمقتدر للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ويحظي بمكانة مرموقة وستراتيجية وفاعلة في سياق النهوض بمستوي الطاقات القتالية والرادعة الايرانية.

ونوهت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في بيانها، الي ان الذكري السنوية لتاسيس مقر خاتم الانباء (ص) للدفاع الجوي الذي تحقق بفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، تشكل فرصة مواتية للتعريف والتنويه بالاهمية والدور المصيري والحساس الذي تضطلع به هذه القوة المخلصة والتابعة للشعب في اطار الهيكلة الدفاعية للبلاد.

و وصف البيان، الدفاع الجوّي بانه يجسد القوة الدفاعية التي تزخر بالطاقات والقدرات القصوي علي صعيد اجواء البلاد؛ مردفا ان الامن المستتب والمتنامي في الاجواء الايرانية بما يشمل انسيابية مرور المئات من الرحلات الجوية الداخلية والاجنبية رهن بالجهود الدؤوبة واليقظة للرجال الشجعان لدي هذه القوة.

كما اشاد البيان بالانجازات الكبري التي حققها الاخصائيون والخبراء المبدعون لدي وحدة الصناعات الدفاعية الايرانية؛ مؤكدا ان هذه الانجازات والي جانبها التعاون والانسجام القائم بين وحدات الدفاع الجوّي مع سائر القوات المسلحة بما فيها الجيش والحرس الثوري، شكّلت ارضيات مناسبة لتعزيز القوة الرادعة والقتالية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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