زاسبيكين: تسييس ملف النازحين يعرقل العودة

بيروت/29 آب/اغسطس/ارنا-أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين الي أنه 'إذا توفرت المشاركة الغربية والعربية لعودة النازحين، فالوضع سيكون أفضل من عمل طرف واحد لوحده'، مضيفا أن 'روسيا لديها خطة وتعمل عليها'، لافتا الي أن 'تسييس موضوع عودة النازحين السوريين يعرقل العودة'.

وقال في حديث للـ'أم تي في' 'أنا أحترم خصوصية التركيبة اللبنانية ولا نتدخل في اعتبارات أي فريق والجانب الروسي من حيث المبدأ يرغب في التنسيق الرسمي بين لبنان وسوريا'.
وأكد أن 'روسيا ستواصل العمل لإعادة الإعمار في سوريا بغض النظر عن الموقف الأميركي والأوروبي والعربي'. واستبعد أن 'يكون المخرج في سوريا علي الطريقة اللبنانية الطائفية، والقرار يبقي للشعب السوري'.
وأكد أن 'موسكو تؤيد السلطات الشرعية والدولة، أما الي أين ستؤول التسوية السياسية في سوريا فهذا أمر يقرره الشعب السوري'، مشيرا الي أن 'مبدأ الحزب الواحد غير مطروح'، معتبرا أن 'أي طرف خارجي لا يستطيع تقييم وضع الدولة والديمقراطية في دولة ما، فالموضوع نسبي تبعا لكل بلد'.
وبالنسبة للتطورات في إدلب، قال إن 'روسيا تدرك صعوبة الاوضاع في إدلب، وهناك تركيز علي الفصل بين الارهابيين والمقاتلين الآخرين، وهذه المهمة علي عاتق الاتراك'، معتبرا أن 'الستاتيكو الحالي في إدلب لن يستمر الي أمد طويل، وهناك تحضير لهجوم مرتقب، وضربة محتملة تحت ذريعة السلاح الكيماوي'، مشيرا الي أن 'الاوضاع في إدلب معقدة جدا وتتطلب جهدا استثنائيا، ونتمني أن تغلب المصالحات علي أي شيء آخر'.
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زاسبيكين: تسييس ملف النازحين يعرقل العودة

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