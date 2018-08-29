علي خلفية استخدام اسم مزيّف للخليج الفارسي؛

الاتحاد العالمي للكرة الطائرة يعرب عن اعتذاره لايران

طهران / 29 اب / اغسطس / ارنا – اعرب الاتحاد العالمي للكرة الطائرة عن اعتذاره لاستخدام اسم مزيف بديلا عن اسم 'الخليج الفارسي'؛ وذلك ردا علي احتجاج الاتحاد الايراني للكرة الطائرة في هذا الخصوص.

وافاد الاتحاد الوطني (الايراني) للكرة الطائرة ان الموقع الالكتروني التابع للاتحاد العالمي للكرة الطائرة (FIVB)، اعلن في خبر نشره اليوم الاربعاء عن استضافة تونس لبطولة الدوري العالمي للناشئة، فيما تستضيف البحرين الدوري العالمي للشباب.
واضاف المصدر نفسه، ان الاتحاد العالمي للكرة الطائرة وفي معرض الاشارة الي البحرين، استخدم اسما مزيفا للخليج الفارسي؛ الامر الذي لقي احتجاجا فوريا من جانب الاتحاد الوطني للكرة الطائرة.
وعلي خلفية ذلك، قام الاتحاد العالمي للكرة الطائرة بتصحيح الخبر ومن ثم نشر النسخة الجديدة والمصححة عبر موقعه الاعلامي؛ كما اعرب عن اعتذاره علي هذا الخطا.
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الاتحاد العالمي للكرة الطائرة يعرب عن اعتذاره لايران

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