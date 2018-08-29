شركات كورية جنوبية تعلن إستعدادها لتوليد الكهرباء في إيران

وأضاف نجفي اليوم الأربعاء، بعد زيارته التفقدية لشركة كورية جنوبية عالية التقنية في مجال إنتاج الصفائح الشمسية أضاف ان هذه الشركة أعلنت عن إستعدادها لتأسيس محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ميغاواط في إحدي المدن الصناعية بطهران.

علما بأن المدير العام لمنظمة الصناعات الصغري والمدن الصناعية الإيرانية، قام بزيارة الي العاصمة الكورية الجنوبية سول بهدف إبرام مذكرات تفاهم خاصة بتعزيز التعاون مع وزارة المؤسسات الصناعية الصغري والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية وكذلك حضور المؤتمر التقني السابع الذي يتمحور حول المؤسسات الصناعية الصغري والمتوسطة في إيران وكوريا الجنوبية.

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