محكمة لاهاي تختتم أعمال يومها الثالث للنظر في شكوي ايران ضد اميركا

وكان اليوم الأربعاء، الفرصة الأخيرة للمحامين الإيرانيين لعرض شكواهم أمام محكمة لاهاي، فيما ان غدا الخميس (30 أغسطس) ستكون لدي الوفد الأميركي فرصة لا تتجاوز الساعة ونصف الساعة لطرح ملاحظاته وايضاحاته التكميلية.

وكان قد قدم الجانبان في وقت سابق، دعاويهم القضائية ودفاعاتهم في جلستين منفصلتين استغرقت ثلاث ساعات.

وفي جلسة اليوم اعتبر المحامون الإيرانيون أن واشنطن وحيدة في تبرير مزاعمها مؤكدين نية المسؤولين الأميركيين لتدمير إقتصاد إيران والحاق الضرر بالشعب الإيراني، معتبرين الذرائع التي أخذت أميركا تتشبث بها لتبرير إعادة فرضها الحظر ضد إيران، بأنها لا تستند الي أصول ومبادئ قانونية .

وفيما أشاروا الي تصريحات أوباما الذي اعتبر خلالها الإتفاق النووي بأنه ضمانا للمصالح الوطنية لأميركا، اشاروا الي تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت إلتزام إيران بتعهداتها في إطار الإتفاق النووي لـلمرة ال12 .

وفي معرض الرد علي مزاعم الجانب الأميركي الذي كان قد أعلن ان الشركات الإيرانية تستطيع في ظل الظروف الجديدة، الحصول علي التراخيص اللازمة لشراء الطائرات وقطع الغيار، أشاروا الي الرسائل المتبادلة بين إحدي الشركات الأميركية المصنعة للطائرات مع الجانب الإيراني التي أعلنت خلالها عن عدم إستطاعتها لتقديم أبسط المساعدات التقنية لإيران، منذ إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي وكذلك عدم إستطاعتها تمديد تراخيص مكتب أوفاك (OFAK).

وفي الختام، طالب الوفد الإيراني المحكمة بإصدار قرار مؤقت لتعليق العقوبات الاميركية وإلامتناع عن فرض المزيد من العقوبات علي إيران، الي جانب إصدارها ترخيص يوفر إمكانية شراء إيران قطع غيار الطائرات ومنع أميركا من تكرار مثل هذه الإجراءات .

إنتهي**أ م د**س.ر

