امين عام المجمع العالمي لاهل البيت(ع): الكيان الصهيوني يبحث عن بلد يعيش فيه

وقال حجة الاسلام عباس علي اختري في مراسم توزيع الجوائز في المهرجان الدولي الثاني لرسوم الكاريكاتير بمناسبة يوم القدس العالمي 'كما قال الامام الراحل ان اسرائيل لابد ان تزول وكما بشرنا قائد الثورة الاسلامية في توجيهاته الاخيرة بازالة اسرائيل قريبا، فنحن لابد ان نعمل معا لتحقيق هذا الهدف في اقرب فرصة ممكنة'.

واضاف امين عام المجمع العالمي لاهل البيت (ع) ان الجيل الجديد في فلسطين لايقبل المساومة ولايخضع لاي اتفاق او هدنة او توافق سياسي فهذا الجيل يضحي بالغالي والنفيس من اجل تحرير وطنه وعلي هذا فان الكثير من التنظيمات السياسية الفاعلة في فلسطين بما فيها حماس لابد ان تحترم عزم الشعب الفلسطيني وارادته والاتخضع لاي مساومة او اتفاق سياسي تحت اي مسميات.

وشدد بالقول 'حتي لو وافقت جميع التنظيمات السياسية علي الهدنة والتوافقات السياسية فان الاطفال والاشبال لايسمحون اليوم بتحقيق ذلك وبما ان الامام الراحل(رض) كان يؤكد علي زوال هذه الغدة السرطانية من المنطقة فان ذلك سيتحقق قريبا'.

وفي جانب اخر من حديثه اكد حجة الاسلام اختري علي دور لغة الفن في تبيين الحقائق للراي العام العالمي وقال انه من خلال استخدام الادوات الثقافية كاقامة المهرجانات والمعارض الفنية يمكن تعميم القضية الفلسطينية ولابد ان نعمل علي تنشيط حقلي الشعر والادب ايضا لتبيين الابعاد المختلفة لجرائم الكيان الغاصب خاصة وان خضوع وسائل الاعلام للهيمنة الاسرائيلية يمنع من كشف مظلومية الشعب الفلسطيني بحيث انها تعمل علي اطلاق صفة الارهاب علي المجموعات الجهادية فيما تغطي علي جرائم هذا الكيان.

واقيم المهرجان الدولي الثاني لرسوم الكاريكاتير هذا العام تحت عنوان يوم القدس العالمي للكشف عن عدم شرعية القرار المتمثل في نقل السفارة الاميركية الي القدس الشريف.

انتهي**س.ر

