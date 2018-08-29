قائد الثورة الاسلامیة یؤكد علي المسؤولین بتعزیز الصادرات غیر النفطیة

وافاد الموقع الالكترونی لمكتب حفظ و نشر اعمال ایة الله العظمی الخامنئی، ان قائد الثورة الاسلامیة قال لدی استقباله الیوم الاربعاء رئیس الجمهوریة واعضاء مجلس الوزراء، انه یجب التصرف فی الحقل الاقتصادی بصورة قویة وكثیفة وذات جودة، وعلی المسؤولین الاقتصادیین ان یعملوا لیل نهار لمعالجة المشاكل.

واكد سماحته، ان مؤشرات الحكومة العلویة ای العدالة والطهر والتقوی ومواكبة الشعب، تشكل معیارا لتقییم وقیاس اجراءات المسؤولین فی البلاد.

وتطرق ایة الله العظمي الخامنئی الي الاجتماعات التنسیقیة بین رؤساء السلطات الثلاث فی ایران؛ مصرحا ان الهدف من عقد هذه الاجتماعات یكمن فی التركیز علي القضایا الاقتصادیة والتنسیق والتسریع فی وتیرة الاجراءات ذات الصلة؛ بما یؤكد ضرورة بلورة المشتركات عبر الحوار والتشاور خلال هذه اللقاءات.

كما حذر قائد الثورة الاسلامیة من محاولات العدو فی استغلال نقاط الضعف والثغرات الاقتصادیة داخل البلاد؛ موجها المسؤولین بالقول : ینبغی تعزیز الاداء والمضی قدما وبقوة فی المجالات الاقتصادیة وسدّ الثغرات كافة؛ ومؤكدا سماحته علي امكانیة تنفیذ جمیع هذه الخطوات؛ 'ونحن لا نصل الي طریق مسدود فی سیاق ادارة الاقتصاد'.

واشار قائد الثورة الاسلامیة الي 'عدم استخدام الطاقات والثروات المحلیة'، بوصفها من العقبات التی تعرقل مسار الادارة الاقتصادیة فی ایران؛ متسائلا سماحته بالقول 'لماذ تستورد ایران البنزین رغم انها من اكبر البلدان المنتجة للنفط عالمیا'؛ واكد ضرورة استثمار الثروات النفطیة بشكل صحیح ومن خلال انشاء المصافی لانتاج وتصدیر المشتقات النفطیة.

كما انتقد ایة الله العظمي السید علی الخامنئی عدم تعویل الحكومة كثیرا علي الطاقات الواسعة المتوفرة لدي القطاع الخاص فی البلاد؛ مصرحا ان تنفیذ كامل سیاسات المادة 44 من الدستور واستخدام طاقات التجار والمنتجین والمصنعین وغیرهم من اعضاء القطاع الخاص سیكون له تاثیر (ایجابی) قطعا علي مسار الادارة الاقتصادیة وتقدم البلاد.

یذكر سماحة قائد الثورة الاسلامیة استقبل الیوم الاربعاء رئیس الجمهوریة واعضاء مجلس الوزراء؛ وذلك بمناسبة اسبوع الحكومة وعشیة الذكری السنویة لاستشهاد الشهیدین رجائی وباهنر.

انتهي ** ح ع

