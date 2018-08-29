رئيس الجمهورية: امريكا تريد النيل من استقلال ايران

واكد الرئيس روحاني في كلمة القاها خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية له ولاعضاء مجلس الوزراء اليوم الاربعاء بمناسبة اسبوع الحكومة ان هدف الامريكيين هو ابعد من الضغوط الاقتصادية بل يريدون العودة ثانية الي ايران والسيطرة علي البلاد، قائلا انهم يريدون المساس مجددا باستقلال ايران، وفرض السيادة علي الشعب الايراني، لكن شعبنا لن يقبل هكذا شئ اطلاقا وسيظهر صمودة ومقاومته هذه المرة للعالم.

وشدد علي ان الشعب الايران يقف بمجمله خلف قائد الثورة الاسلامية وفي ظل توجيهات سماحته لن يسمح ان تتحق مؤامرات الاعداء.

وقال رئيس الجمهورية في جانب اخر ان حكومته بذلت قصاري جهودها لايصال البلاد الي الموقع المنشود وقال اننا حققنا خلال السنوات الخمس الماضية نجاحات جيدة مثل خفض التضخم وتسجيل النمو الاقتصادي وزيادة اجمالي الانتاج القومي.

واشار الي الخدمات التي قدمتها الحكومة للقري والارياف وقال ان جميع القري التي تعد اكثر من 10 عوائل تتمتع بالكهرباء وان الكثير من القري اتصلت بشبكة الغاز وشبكة الطرق والمواصلات في البلاد.

وتطرق الرئيس روحاني الي القطاع الزراعي بما في ذلك الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح والسكر وقال ان مداخل وعوائد المزراعين تحسنت مقارنة في السابق من حيث نسبة الانتاج والسعر، وشهدنا زيادة في انتاج الكثير من المحاصيل الزراعية.

واشار الي زيادة انتاج الغاز بنسبة 90 بالمائة في حقل بارس الجنوبي وزيادة انتاج النفط من الحقول المشتركة باعتبار ذلك من منجزات الحكومة في قطاع الطاقة وقال ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الغاز ووقود الديزل، وبوسعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين بنهاية هذا العام.

واكد ان تحديث اسطول النقل وزيادة الصادرات غير النفطية لضعفين والاعتماد الاكثر علي الصادرات غير النفطة يعد هو الاخر من انجازات الحكومة وقال اننا مررنا خلال الاشهر الاخيرة بمشاكل لاسيما من حيث العملة الاجنبية لكننا سنتجاوز هذه المشاكل بتدبر وحكمة مثلما تجاوزنا مشاكل اصعب في المرات السابقة.

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