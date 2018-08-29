قائد الثورة: اي محادثات باي مستوي كان لن تجري مع الامريكيين

وقال قائد الثورة سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي في هذا اللقاء الذي تم بمناسبة اسبوع الحكومة انه لا ضير من التواصل ومواصلة المحادثات مع اوروبا لكنه يجب خلال هذا العمل قطع الأمل عنهم بشان قضايا مثل الاتفاق النووي أو الاقتصاد.

ووجه سماحته انتقادا للتصرف غير الملائم لاوروبا في قضايا مثل الاتفاق النووي والحظر وقال أنه يجب مراقبة مسار الامور في ظل نظرة تتسم بالشك تجاه وعودهم.

واعتبر قائد الثورة، الاتفاق النووي بانه وسيلة لحماية المصالح الوطنية وقال ان الاتفاق النووي ليس هدفا، بل وسيلة وإن توصلنا بطبيعة الحال الي نتيجة مؤداها انه لا يمكن الحفاظ علي المصالح الوطنية من خلال هذه الوسيلة، فاننا سنتخلي عنها.

وتابع سماحته أنه يتعين علي الأوروبيين ان يفهموا من اقوال وافعال المسؤولين الحكوميين الايرانيين بان اجراءاتهم، ستتبعها تدابير وردة فعل مناسبة من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد القائد علي نبذ ورفض أي محادثات مع الامريكيين وقال ان نتيجة المحادثات مع المسؤولين الامريكيين السابقين الذين كانوا يتظاهرون علي الاقل، اصبحت هكذا، فكيف نجري محادثات مع المسؤولين الصلفين والمتهتكين الحاليين الذين اشهروا السيف بوجه الايرانيين، لذلك لن تكون هناك محادثات مع الامريكيين باي مستوي كان.

واعتبر سماحته ان المحادثات مع ايران هي حاجة كل الادارات الامريكية مضيفا انهم يريدون المناورة من اننا اتينا بالجمهورية الاسلامية الايرانية الي طاولة المحادثات حتي ، لذلك وكما قلت سابقا وبصورة مسهبة ومستدلة، فان اي محادثات لن تجري معهم.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية في جانب اخر ان الاتحاد والانسجام بين مسؤولي البلاد، ضروري اكثر من اي وقت مضي وقال ان رؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي الاجهزة والقطاعات المختلفة يجب ان يآزروا ويساندوا احدهم الاخر لاسيما انه يتعين علي الجميع دعم الحكومة لانها في وسط الساحة.

وراي سماحته ان الخلاف في وجهات النظر بين المسؤولين هو شئ طبيعي وقال في الوقت ذاته، ان الخلاف في الراي هذا لا يجب ان ينتقل الي الاعلام لانه يقلق الشعب.

واشار سماحته الي جلسة يوم امس لمجلس الشوري الاسلامي وسؤال النواب من رئيس الجمهورية واكد ان هذه الجلسة عرضت اقتدار واستقرار الجمهورية الاسلامية الايرانية، واثني علي رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية لانهما عرضا بصورة مشتركة صورة عن هذا الاقتدار.

وقال سماحة القائد ان النواب يوجهون سؤالا لرئيس الجمهورية المنتخب من 23 مليون شخص، ورئيس الجمهورية يجب علي الاسئلة ببرودة دم ووقار، وهذا يعني السيادة الشعبة الدينية.

واكد قائد الثورة ان العدو كان يتابع اهدافا اخري من جلسة يوم امس لمجلس الشوري الاسلامي موضحا ان هذه الجلسة الجيدة جدا تساهم في تعزيز رئيس الجمهورية والمجلس ايضا، وستمهد للمزيد من التعاون والتقارب في وجهات النظر.

انتهي ** 1718

