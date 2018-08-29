بفضل القوة البحرية للحرس الثوري

اللواء باقري: الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز

طهران/ 29 آب/ اغسطس- قال رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري 'بفضل القوة البحرية للحرس الثوري فان الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز وقد تصرفت وفق القوانين الدولية خلال العام الاخير واذا ما تجاوزت ذلك فانها ستواجه رد الفعل المناسب من قبل القوة البحرية.

وشدد اللواء باقري اليوم الاربعاء في الملتقي العام الـ 21 لقادة ومسؤولي ومدراء القوة البحرية للحرس الثوري بمدينة مشهد (شمال شرق ايران)، شدد ان الخليج الفارسي هو بيتنا ووطننا وان الاعداء في الخليج الفارسي هم ضيوف غيرمدعوين مؤكدا بذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بقواتها المؤمنة والاستشهادية مستعدة للتصدي للعدو كما تصدت له خلال فترة الدفاع المقدس في الخليج الفارسي حيث سطرت قواتنا انذاك ايضا دورسا من التضحيات والتفاني في سبيل الوطن رافعة راية العزة والافتخار عاليا .
واوضح ان مؤامرات وممارسات الاعداء الخبيثة ضد الثورة الاسلامية والشعب الايراني لم تكن مرحلية بل طالما كانت موجودة وقال، ان الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني استطاعا بالاتكال علي التعاليم الالهية والتمسك بالنظام الاسلامي احباط جميع استراتيجيات ومخططات الاعداء البغيضة علي مدي الاربعين عاما الماضية .
وقال اللواء باقري ان القوة البحرية للحرس الثوري هي ثمرة الدفاع المقدس وحجر اساس العمليات البحرية خلال الحرب المفروضة وبهذا السجل المشرق تتمتع اليوم بجهوزية تامة واستعداد كامل للدفاع عن الوطن.
ووصف هدف الاعداء من العقوبات الظالمة هو ممارسة الضغط علي الشعب الايراني من اجل ارغامه علي التراجع عن اهدافه وقال ان جميع هذه التهديدات ستتحول الي فرصة وان الشعب الايراني سيخرج مرة اخري مرفوع الراس من هذا الاختبار.
انتهي**س.ر



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سياسي

اللواء باقري

مضيق هرمز

القوات المسلحة

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اللواء باقري: الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز

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اللواء باقري: الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز

بفضل القوة البحرية للحرس الثوري

اللواء باقري: الدول المعادية يتملكها الاضطراب قبل دخول مضيق هرمز

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