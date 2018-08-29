لا توجد أية ثغرة تسمح بانتهاك اجواء البلاد

وخلال لقائه ممثل قائد الثورة في محافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) أضاف العميد عباسي بأنّ أيّ إعتداء علي الاجواء الايرانية سيواجه رداً صاروخياً صاعقاً ومدمراً.

وافاد عباسي بأنّ قواعد الدفاع الجوي ترصد المچال الجوي الايراني ليل نهار وتصدّ أيّ هجوم جوي عبر شبكتها الموحدة المُراقبة للجو ان حصل أدني انتهاك أو طيران مشتبه به.

وقال عباسي بأنّ قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية لعبت دوراً بارزاً في النشاطات الثورية ومنها إعتقال عبد المالك ريغي وإرغام الطائرة التي كان علي متنها جنود مارينز أمريكيين علي الهبوط وتحطيم طائرة تجسس مسيّرة تابعة للكيان الصهيوني و توجيه انذارات الي طائرات ضد الرادار وقيادة عملية إعتقال البحارة الامريكيين في مياه الخليج الفارسي.

وأشاد عباسي بالتصنيع الوطني للأسلحة علي يد شباب الوطن دون الحاجة الي الأجانب.

انتهي** ع ج** 1718

