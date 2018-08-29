حوارات القاهرة تربك المشهد الفلسطيني الداخلي

غزة/ 29 اب/ أغسطس/ ارنا- ارتفعت حدة الجدال داخل الساحة الفلسطينية في أعقاب قرار مصر تاجيل جولة الحوارات المتعلقة بالتهدئة مع الاحتلال الصهيوني وارتفاع نبرة الاتهامات المتبادلة بين حركة فتح وحماس حول مجرياتها.

وقال هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان المصريين يبذلون جهودا لإيصال الساحة الفلسطينية الي حالة من التوافق والي الوصول الي صياغة وطنية حريصة علي مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبر في حديث لمراسلنا ان الامر يتطلب أيضا استعدادية فلسطينية علي كل المستويات ويتطلب تحمل المسؤولية الجماعية وهما امران غير متوفران في هذه المرحلة.
وأضاف :' الساحة الفلسطينية لا تحتمل المزيد من الانقسامات والشعب الفلسطيني ينتظر من القيادة الفلسطينية أن تكون بمستوي التحديات وأن تكون بمستوي التضحيات التي قدموها علي مدار سنوات النضال الفلسطيني وليس اخرها مسيرات العودة .
من جهته رأي مخيمر ابوسعدة استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر بغزة ان مصر تحاول أن يكون اتفاق التهدئة ضمن اطار فلسطيني جامع يشمل كل الفصائل والقوي الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية .
ورأي أن سبب التأجيل هو محاولة مصرية لإقناع حركة فتح أن تكون جزء من هذه الحوارات وأن توافق علي هذه التهدئة مؤكدا انه في حال اصطدمت الجهود المصرية بمعارضة وعدم موافقة فتح فأن مصر ماضية برعاية اتفاق تهدئة بين حماس واسرائيل حتي في ظل رفض السلطة وفتح لمثل هذا الاتفاق .
واعتبر ان التحريض الاعلامي المتبادل بين فتح وحماس واتهام كل طرف بأنه يمرر صفقة القرن الامريكية يجب ان تنتهي و ان الفصائل الفلسطينية مدركة لخطورة الوضع وللمشروع الامريكي الاسرائيلي ضد القضية الفلسطينية .
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حوارات القاهرة تربك المشهد الفلسطيني الداخلي

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