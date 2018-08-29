سلطات الاحتلال تعتقل 27 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

وتخلل عمليات الاقتحام اندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال الصهيوني بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال انه صادر سلاح من نوع 'كارلو' في بيت لحم، كذلك تعرضت قوات الاحتلال لالقاء عبوة محلية في قرية بيت ريما برام الله .

وفي ذات السياق سلمت مخابرات الاحتلال السيدة المقدسية هنادي الحلواني قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصي لمدة 6 أشهر.

وأوضحت هنادي الحلواني أن مخابرات الاحتلال استدعتها للتحقيق في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، ولدي وصولها سلمت قرارا يقضي بأبعادها عن الأقصي لمدة 6 أشهر.

وأضافت الحلواني أن سلطات الاحتلال حرمتها منذ عامين من الدخول والصلاة في المسجد الأقصي بإصدار قرارات إبعاد متتالية لفترات 3 أشهر و 6 أشهر، حيث يتم تجديد القرارات فور انتهائها.

وانهت الحلواني إبعادها الأخير تسعة أشهر منتصف الشهر الجاري، ثم استدعيت للتحقيق وأبعدت لمدة أسبوع، لتستلتم القرار الجديد بالابعاد 6 أشهر.

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