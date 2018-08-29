مؤشرات الحكومة العلوية، معيار لقياس اجراءات المسؤولين

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ و نشر اعمال اية الله العظمي الخامنئي، ان قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي قال لدي استقباله اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء انه يجب التصرف في الحقل الاقتصادي بصورة قوية وكثيفة وذات جودة، وعلي المسؤولين الاقتصاديين ان يعملوا ليل نهار لمعالجة المشاكل.

وقد استقبل سماحة القائد اليوم رئيس الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء وذلك بمناسبة اسبوع الحكومة وعشية الذكري السنوية لاستشهاد الشهيدين رجائي وباهنر.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل الخبر.

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