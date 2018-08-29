قاسمي: لا اساس لوجود قيود علي سفر الدبلوماسيين الفرنسيين الي ايران

طهران/29 اب/اغسطس/ارنا – اعتبر المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي المزاعم التي تحدثت عن وضع قيود علي سفر الدبلوماسيين الفرنسيين الي طهران بانها غير صحيحة وقال ان العلاقات بين ايران واوروبا لاسيما ايران وفرنسا، لها من يعاديها ويضمر لها السوء، اذ انه يجب التحلي دائما بالتيقظ ازاء هكذا محاولات.

وردا علي سؤال عن المزاعم التي اثارتها إحدي وكالات الانباء الاجنبية عن ان الحكومة الفرنسية وضعت قيودا علي الزيارات غير الضرورية لدبلوماسييها الي ايران، قال قاسمي اليوم الاربعاء، اننا لم نتلق هكذا اخبار من اي موقع كان ومن أي مصدر موثوق به من الحكومة الفرنسية، وانه لا توجد أي ضرورة وسبب اصلا لاتخاذ هكذا قرار.

واكد 'لم اتلق هكذا خبر من اي مصدر'، مضيفا ان العلاقات بين ايران واوروبا لاسيما ايران وفرنسا لها من يناصبها العداء ويضمر لها السوء، وقد تتخذ خطوات نفسية للتاثير علي هذه العلاقات سلبا، لذلك 'يجب التحلي دائما باليقظة اللازمة قبال مثل هذه التحركات'.
وخلص المتحدث باسم الخارجية الايرانية الي القول ان الزيارات الدبلوماسية هي من حيث المبدا ضمن صلاحيات الحكومات التي تستطيع تكليف دبلوماسييها لانجاز مهمة من عدمه، لذلك فان هذا الزعم التي اثارته بعض وسائل الاعلام في هذه الفترة الزمنية، يستحق التامل مليا فيه.
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قاسمي: لا اساس لوجود قيود علي سفر الدبلوماسيين الفرنسيين الي ايران

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