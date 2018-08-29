بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

طهران/ 29 آب/ اغسطس/ ارنا - عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاربعاء، الجولة الثانية من جلسة الاستماع العامة، وامام ايران ساعة ونصف لطرح مرافعاتها الاخري والرد علي مرافعات الدفاع للطرف الامريكي.

و عقدت محكمة العدل الدولية منذ يوم الاثنين للنظر في شكوي تقدمت بها ايران ضد انتهاك الولايات المتحدة للقوانين الدولية وفرضها اجراءات حظر علي طهران. وتطالب ايران قضاة المحكمة الدولية باصدار حكم يلزم واشنطن بوقف أجراءات الحظر المخالفة للقوانين وللاعراف الدولية.
وقال محامي ايران في محكمة لاهاي، محسن محبي ، ان ' ايران ستواجه الحظر الامريكي بقوة لا ينبغي ان يكون هناك ادني شك في ان ايران ستواجه الحظر الامريكي بكل الوسائل السلمية ان الحظر الاميركي يستهدف الاقتصاد والمواطن الايراني استمرار امريكا بتطبيق الحظر ضد ايران ينتهك القوانين الدولية وبما لا يخدم السلم الدولي ولابد من الزام امريكا بتعهداتها بموجب القوانين الدولية'.
فيما كرر محامي امريكا في جلسة الاستماع التي عقدت أمس (الثلاثاء ) الاتهامات النووية والصاروخية لواشنطن ضد ايران وبرر انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر ضد ايران.
ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.يذكر هنا ان احكام المحكمة التي اسست لفض النزاعات الدولية ،ملزمة، لكنها لا تملك السلطة بوضعها موضع التنفيذ .
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سياسي

محكمة لاهاي

شكوي ايران

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بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

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بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

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