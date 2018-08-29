السفیر الصینی فی طهران:

حجم العلاقات التجاریة بین طهران وبكین علي اعتاب 20 ملیار دولار

طهران/ 29 آب/ اغسطس/ ارنا - قال سفیر الصین فی طهران، إن بلاده باتت أكبر شریك تجاری لإیران خلال السنوات القلیلة الماضیة، حیث بلغ حجم التجارة بین البلدین 19 ملیارا و 660 ملیون دولار فی النصف الأول من عام 2018.

و اضاف 'بانغ سن' الیوم الأربعاء فی المؤتمر الصحفی للملتقي الثانی حول أفاق تطویر العلاقات بین إیران والصین، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضی.
وقال ان صادرات الصین الي ایران بلغت 8 ملیارات و400 ملیون دولار بانخفاض 4.8 بالمئة، بینما بلغت الواردات من ایران 11 ملیارا و260 ملیون دولار بزیادة 22.7 بالمئة.
وصرح السفیر الصینی فی طهران، إن اقتصاد بكین وطهران مكمل لبعضها البعض، مشیرا إن الصین سوق كبیرة للمنتجات الإیرانیة، والسلع الصینیة جعلت السوق الإیرانی أكثر تنوعا.
وأشار 'بانغ سن' إلي أن المعرض الدولی للواردات سیعقد فی شنغهای بالصین، فی نوفمبر، والذی تشارك فیه الشركات الإیرانیة أیضا .
وأكد: یبدو أن المعرض سیكون قوة دافعة لتنمیة العلاقات التجاریة الثنائیة.
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حجم العلاقات التجاریة بین طهران وبكین علي اعتاب 20 ملیار دولار

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