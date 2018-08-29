البرلمان يصادق علي مشروع تأسيس 8 مناطق تجارية حرة

طهران/29 آب/اغسطس/إرنا – صادق اعضاء مجلس الشوري الاسلامي اليوم الأربعاء علي مشروع تأسيس 8 مناطق حرة تجارية وصناعية و12 منطقة اقتصادية خاصة دون مناقشة التفاصيل.

وصوّت في هذا الإجتماع 127 نائباً لصالح هذه المشاريع مقابل 51 صوتاً معارضاً و10 أصوات ممتنعة من اصل 196 نائباً حضروا الجلسه.
وبناء علي هذا المشروع وبعد المصادقة النهائية علي تفاصيله سيتم تأسيس مناطق تجارية وصناعية حرة في محافظة كلستان (اينجه برون) ومحافظة ايلام (مهران) ومحافظة أردبيل (اردبيل) ومحافظة سيستان وبلوجستان(سيستان) ومحافظة كردستان (بانه- مريوان) ومحافظة هرمزكان (جاسك) ومحافظة بوشهر(بوشهر) ومحافظة كرمانشاه (قصر شيرين).
كما سيتم بعد المصادقة النهائية علي تفاصيل المشروع السماح للحكومة بمد طرقاً واصلة بين أراضي القسم الشمالي من جزيرة هرمز بمساحة 21 كليومترا مربعا وجزيرة قشم عبر مسارات بحرية.
هذا وسيتم السماح للحكومة بتأسيس مناطق اقتصادية حرة في محافظة فارس (فسا ولار) ومحافظة يزد(ابركوه وميبد) ومحافظة زنجان(زنجان) ومحافظة كهكيلويه وبويراحمد(كجساران) ومحافظة آذربايجان الغربية (سرو - اروميه) ومحافظة خراسان الرضوية (خواف و قوشان) ومحافظة لرستان (خرم آباد) ومحافظة قزوين (تاكستان) ومحافظة اصفهان (شاهين شهر) إضافة الي تأسيس منطقة اقتصادية خاصة بصناعات الأدوية في محافظة البرز (ساوجبلاغ).
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البرلمان يصادق علي مشروع تأسيس 8 مناطق تجارية حرة

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