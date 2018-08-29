20 نائبا يطالبون باستجواب وزير التربية والتعليم

وقال علي اصغر يوسف نجاد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي في تصريح له اليوم الاربعاء ان هذا الطلب قد نوقش في لجنة التعليم والبحوث، وبناء علي المادة ال 223 للنظام الداخلي للمجلس رفع الي الهيئة الرئاسية.

واضاف انه يتوجب علي وزير التربية والتعليم ان يحضر البرلمان خلال مدة اقصاها 10 ايام للاجابة علي اسئلة النواب.

ويشكل خفض ميزانية التربية والتعليم وكذلك خفض الميزانية لتحديث واعادة اعمار المدارس وعدم الاهتمام باللغات المحلية وسوء الادارة في بعض المدارس من ضمن محاور استجواب الوزير.

انتهي ** 1837

