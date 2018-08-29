20 نائبا يطالبون باستجواب وزير التربية والتعليم

طهران / 29 اب / اغسطس / ارنا - وقع 20 نائبا في مجلس الشوري الاسلامي علي طلب لاستجواب وزير التربية والتعليم سيد محمد بطحائي .

وقال علي اصغر يوسف نجاد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي في تصريح له اليوم الاربعاء ان هذا الطلب قد نوقش في لجنة التعليم والبحوث، وبناء علي المادة ال 223 للنظام الداخلي للمجلس رفع الي الهيئة الرئاسية.
واضاف انه يتوجب علي وزير التربية والتعليم ان يحضر البرلمان خلال مدة اقصاها 10 ايام للاجابة علي اسئلة النواب.
ويشكل خفض ميزانية التربية والتعليم وكذلك خفض الميزانية لتحديث واعادة اعمار المدارس وعدم الاهتمام باللغات المحلية وسوء الادارة في بعض المدارس من ضمن محاور استجواب الوزير.
انتهي ** 1837



برچسب ها

فرهنگي

استجواب

وزير التربية والتعليم

مجلس الشورى الاسلامي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

20 نائبا يطالبون باستجواب وزير التربية والتعليم

معظم المشاهدات

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

رئیس الجمهوریة:

آمل أن أتبع توصیات قائد الثورة الاسلامیة حول هذا الاجتماع

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

روحاني : لن نسمح لأميركا بتمرير مؤامراتها

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

البرلمان لم یقتنع باجوبة روحانی حول قضایا البطالة والعملة الاجنبیة والركود والتهریب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

الرئيس الايراني يحضر الي البرلمان للرد علي اسئله النواب

وزير الدفاع: دمشق وحلفاؤها جاهزون للرد علي أي عدوان محتمل

وزير الدفاع: دمشق وحلفاؤها جاهزون للرد علي أي عدوان محتمل

أحدث الأخبار

قاسمي: لا اساس لوجود قيود علي سفر الدبلوماسيين الفرنسيين الي ايران

قاسمي: لا اساس لوجود قيود علي سفر الدبلوماسيين الفرنسيين الي ايران

قائد الثورة الاسلامية يمنح القائد السابق للقوة الجوية وسام النصر

قائد الثورة الاسلامية يمنح القائد السابق للقوة الجوية وسام النصر

بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

بدء الجولة الثانية من جلسات الاستماع العامة لشكوي إيران

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

قائد الثوره يستقبل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة

حجم العلاقات التجاریة بین طهران وبكین علي اعتاب 20 ملیار دولار

السفیر الصینی فی طهران:

حجم العلاقات التجاریة بین طهران وبكین علي اعتاب 20 ملیار دولار

موضوعات مرتبط