ايران في المركز الخامس عشر دولياً في انتاج العلم

تبريز/29 آب/اغسطس/إرنا – قال مساعد وزير العلوم الأبحاث والتقنيات رئيس منظمة التقييم العلمي ابراهيم خدائي اليوم الاربعاء: إنّ انتاج ايران للعلم شهد تطوراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث أنها أحرزت المركز ال15عالمياً.

وخلال حفل اُقيم بمناسبة الذكري السنوية السبعين لتأسيس جامعة تبريز شمال غرب البلاد أضاف خدائي بأنّ نسبة عدد سُكّان ايران في العالم 1 بالمائة في حين أنّ إنتاجها العلمي بلغ 1.88 من مجمل الإنتاج العلمي الدولي.
وعزا خدائي هذا النمو العلمي الي جهود ومساعي الجامعات والتعليم العالي بما فيها جامعة تبريز التي تُعتبر قطباً من أقطاب ايران العلمية وقال: لقد نجحت هذه الجامعة في أداء مهمتها في التنمية الدولية لايران في الشأن العلمي وساهمت في ايجاد مكانة مرموق للبلاد علي الصعيد الدولي.
علماً بأنّ جامعة تبريز اُفتتحَت عام 1945 وهي الآن تحتل المركز الاول اقليمياً في انتاج العلم تضاهيها جامعة طهران بفارق طفيف.
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ايران في المركز الخامس عشر دولياً في انتاج العلم

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