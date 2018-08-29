أفغانستان تقول ان لاخلاف بينها وايران بشأن نهر«هيرمَند»

وقال مساعد وزير الخارجية الأفغاني محمد نصير انديشه إنّ ايران وافغانستان وقعتا إتفاقاً عام 1972 بيَّنَ حقوق البلدين في هذا النهر موضحاً بأنّ طرح سبل لتسوية الخلافات المطروحة واضحة بكل شفافية ولا غموض فيها.

وكان وزير الخارجيه الايراني محمد جواد ظريف تطرق في تصريحات بثتها قناة ايرانية الي نهر هيرمند وسبل تسوية ما يتعلق بحق ايران من مياه هذا النهر.

من جهه اخري قال وزير الطاقة والمياه الافغاني «جل محمدي خلفي» إنّ الخلافات بشأن حق البلدين في الإستفادة من مياه هذا النهر قد تمت تسويتها سابقاً.

وأكّد الوزير الأفغاني بأنّ ثمة لجنة مشتركة تعقد حالياً اجتماعات وتدرس الامر من دون أيّ عائق.

علماً بأنّ ايران وافغانستان يعانيان هذا العام من شحة المياه بدرجة كبيرة ما جعل افغانستان تطلب المساعدة من الامم المتحدة للوقاية من أخطار محتملة وتحديات قد يواجهها هذا البلد في مجال المياه.

وكان تولي لينز ممثل الامم المتحدة لشؤون افغانستان قد حذّر من أمكانية حدوث كارثة انسانية في أفغانستان بسبب شحة المياه.

انتهي** ع ج** 1718

