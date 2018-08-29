تابع زلزالي بقوة 4،6 درجات يضرب منطقة تازه اباد بكرمانشاه

وقد وقع الزلزال علي بعد 17 كيلومترا من مدينة تازه اباد .

وكان زلزال بقوة 5،9 درجات علي مقياس ريختر ضرب الاحد الماضي منطقة تازه اباد مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 300 شخص بجروح.

انتهي ** 1837

