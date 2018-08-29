تابع زلزالي بقوة 4،6 درجات يضرب منطقة تازه اباد بكرمانشاه

كرمانشاه /29 اب / اغسطس / ارنا - ضرب تابع زلزالي بقوة 4،6 درجات علي مقياس ريختر منطقة تازه اباد التابعة لمدينة ثلاث باباجاني بمحافظة كرمانشاه ( غربي ايران ) وذلك في الساعة العاشرة و4 دقائق و35 ثانية من صباح اليوم الاربعاء.
وقد وقع الزلزال علي بعد 17 كيلومترا من مدينة تازه اباد . وكان زلزال بقوة 5،9 درجات علي مقياس ريختر ضرب الاحد الماضي منطقة تازه اباد مما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 300 شخص بجروح. انتهي ** 1837
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