تضاعف إصدار التأشيرات للسائحين الأجانب في مدينة مشهد

واضاف 'غلام عباس أرباب خالص' في مقابلة مع إرنا اليوم الأربعاء: في المتوسط، يتم إصدار 500 إلي 600 تأشيرة يومية للسياح الأجانب في مشهد من بداية هذا العام ، بزيادة قدرها 100 ٪ مقارنة بالعام الماضي.

وقال : بالطبع، وصول هذا الحجم من السياح الأجانب إلي مشهد هو جزء من عدد السياح، لأن العديد من السياح دخلوا إيران من محافظات أخري من البلاد ثم سافروا إلي مشهد.

وأشار إلي ازدهار السياحة الأجنبية في مشهد، بفضل وجود ضريح الإمام الرضا (ع) وقال إن وصول الزوار والسائحين إلي هذه المدينة سجل نموًا كبيرا، نظرًا لوجود المرافق والخدمات والمعالم السياحية والأمن في إيران.

وأضاف أن ما لا يقل عن 30 رحلة جوية أجنبية ومحلية تحمل سياح أجانب تأتي إلي مشهد يوميا، والسياح من 15 إلي 20 دولة اختاروا مدينة مشهد كمقصد سياحي في الأشهر الخمسة الماضية. عُمان وقطر والبحرين والعراق وتركيا وأذربيجان ونخجوان وباكستان وأفغانستان والهند ولبنان وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا وألمانيا من الدول التي وفد منها السياح الي مدينة مشهد.

انتهي** 2344

