صحيفة: واشنطن ممتعضة من استخدام مسؤولين عراقيين عبارة الكيان الصهيوني

ونقلت العربي الجديد عن مسؤول عراقي بارز قوله ان 'مسؤولين أميركيين أبدوا امتعاضهم من استخدام مسؤولين عراقيين خلال مخاطبات رسمية عبارة الكيان الصهيوني في الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي'.

واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان 'العراق يعتبر نفسه في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا من الثوابت التي لا يختلف عليها أي من الطوائف أو المكونات العراقية المختلفة'.

من جانب، اكد برلماني سابق بحسب الصحيفة انه 'لا يوجد وصف آخر لكيان مشوه احتل دولة عربية مستقلة موغلة بالقدم غير ذلك'.

وأضاف أن 'هذه لغة الشارع العراقي ككل وهي من الأمور التي تعتبر محل إجماع عراقي'، لافتا الي 'وجود لوبي قوي يتبع الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني داخل البنتاغون والخارجية الأميركية ويعمل لصالح الاحتلال ومشروعه في دولة فلسطين العربية، لذا من الطبيعي أن يسجلوا امتعاضهم، لكن لا أعتقد أن لديهم الجرأة في إعلان ذلك بالعراق'.

الكيان الصهيوني أو النظام الصهيوني هو تسمية تطلقها بعض الدول وبعض الجهات الرسمية وغير الرسمية علي الكيان إلاسرائيلي، وتحمل هذه الكلمة في طياتها رفضا لوجود دولة يهودية في الشرق الأوسط، وما زال هذا الاسم يستخدم من قبل العديد من الدول بينها العراق اضافة الي منظمات عربية ودولية.

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