لاريجاني: السؤال من رئيس الجمهورية لا يحال إلي القضاء

أعلن علي لاريجاني هذا اليوم الأربعاء في جلسة علنية لمجلس الشوري الاسلامي ردا علي تنبيه من علي رضا سليمي، ممثل اهالي محلات، بشان إحالة السؤال من رئيس الجمهورية إلي القضاء.

وصرح لاريجاني: من الواضح أنه في القوانين الداخلية للبرلمان، تم التصريح أنه إذا كان أغلبية النواب الحاضرين لم يقتنعوا باجوبة رئيس الجمهورية وموضوع السؤال انتهاك القانون أو التخلي عن القانون، فإن السؤال يحال إلي القضاء، ولكن موضوع أي من هذه الاسئلة لم تكن انتهاك للقانون او التخلي عنه.

علماً ان الرئيس روحاني حضر يوم امس الي مجلس الشوري الاسلامي للرد علي اسئلة النواب الخمسة، حيث لم يقتنع نواب البرلمان باجوبة رئيس الجمهورية حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب.

انتهي** 2344

